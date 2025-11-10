당근, 환경보전원과 '탄소중립 실천문화 확산' 캠페인 진행

친환경 문화 확산 목표
당근은 다음 달 14일까지 한국환경보전원과 함께 '탄소중립 실천문화 확산' 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 캠페인은 같은 생활권 내 주민들이 함께 참여할 수 있는 탄소중립 활동을 통해 지역 중심의 친환경 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 나눔과 중고거래 과정에서 실천할 수 있는 친환경 수칙을 홍보해 탄소저감 효과를 높이고 시민들의 자발적 참여를 독려하는 데 중점을 뒀다.
당근은 다음 달 14일까지 한국환경보전원과 함께 '탄소중립 실천문화 확산' 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다. 당근
해당 기간 '지구를 구하는 따뜻한 나눔의 여정'을 주제로 '탄소중립 당근로드' 챌린지와 '우리 동네 따뜻한 겨울나기' 챌린지가 진행된다. 각각 100명씩 총 200명을 선정해 당근머니 1만원과 당근 장바구니를 증정한다.
'탄소중립 당근로드' 챌린지는 한국환경보전원이 운영하는 '탄소중립 실천포털'에서 실천 수칙을 확인한 후, 인증 사진을 올리면 실천 1개당 도장 1개를 받을 수 있는 이벤트다. 주요 실천 수칙으로는 ▲안 쓰는 제품 당근 나눔하기 ▲직거래 시 대중교통 또는 도보 이동하기 ▲직거래 시 일회용 쇼핑백 대신 에코백 사용하기 등이 있다. 도장은 최대 8개까지 받을 수 있으며, 도장이 많을수록 당첨 확률이 높아진다.
'우리 동네 따뜻한 겨울나기' 챌린지는 다음 달 1일부터 당근 동네생활에서 진행된다. 참여자는 동네생활 게시판에 친환경 생활 꿀팁이나 겨울철 기후적응 실천 사례를 게시하면 자동으로 응모된다. 두 챌린지의 당첨자는 같은 달 19일 발표된다.
당근 관계자는 "이번 한국환경보전원과의 협력을 계기로 지역사회 속 탄소중립 실천 문화를 더욱 활성화해 나가겠다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>