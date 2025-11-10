당근, 환경보전원과 '탄소중립 실천문화 확산' 캠페인 진행

친환경 문화 확산 목표

당근은 다음 달 14일까지 한국환경보전원과 함께 '탄소중립 실천문화 확산' 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 같은 생활권 내 주민들이 함께 참여할 수 있는 탄소중립 활동을 통해 지역 중심의 친환경 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 나눔과 중고거래 과정에서 실천할 수 있는 친환경 수칙을 홍보해 탄소저감 효과를 높이고 시민들의 자발적 참여를 독려하는 데 중점을 뒀다.

당근은 다음 달 14일까지 한국환경보전원과 함께 '탄소중립 실천문화 확산' 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다. 당근 AD 원본보기 아이콘

해당 기간 '지구를 구하는 따뜻한 나눔의 여정'을 주제로 '탄소중립 당근로드' 챌린지와 '우리 동네 따뜻한 겨울나기' 챌린지가 진행된다. 각각 100명씩 총 200명을 선정해 당근머니 1만원과 당근 장바구니를 증정한다.

'탄소중립 당근로드' 챌린지는 한국환경보전원이 운영하는 '탄소중립 실천포털'에서 실천 수칙을 확인한 후, 인증 사진을 올리면 실천 1개당 도장 1개를 받을 수 있는 이벤트다. 주요 실천 수칙으로는 ▲안 쓰는 제품 당근 나눔하기 ▲직거래 시 대중교통 또는 도보 이동하기 ▲직거래 시 일회용 쇼핑백 대신 에코백 사용하기 등이 있다. 도장은 최대 8개까지 받을 수 있으며, 도장이 많을수록 당첨 확률이 높아진다.

'우리 동네 따뜻한 겨울나기' 챌린지는 다음 달 1일부터 당근 동네생활에서 진행된다. 참여자는 동네생활 게시판에 친환경 생활 꿀팁이나 겨울철 기후적응 실천 사례를 게시하면 자동으로 응모된다. 두 챌린지의 당첨자는 같은 달 19일 발표된다.

당근 관계자는 "이번 한국환경보전원과의 협력을 계기로 지역사회 속 탄소중립 실천 문화를 더욱 활성화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>