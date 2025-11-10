[오늘의신상]200만원 짜리 롯데호텔 조식 멤버십 '더 모닝'

'호텔에서 시작하는 여유로운 아침' 콘셉트

조식 이용권 40매 등 다양한 혜택

전국 5개 롯데호텔서 이용 가능

롯데호텔앤리조트는 유료 멤버십 '트레비클럽(TREVI CLUB)'의 신규 조식형 멤버십인 '더 모닝(THE MORNING)'을 출시했다고 10일 밝혔다.

더 모닝은 '호텔에서 시작하는 여유로운 아침'이라는 콘셉트로 품격 있는 하루의 시작을 제안하는 맞춤형 멤버십이다. 상품은 ▲조식 이용권 40매(최대 4매/1회) ▲애프터눈 티(2인) 이용권 1매 ▲발렛 이용권 10매 등으로 구성했다. 롯데호텔 서울, 월드, 제주, 울산, 부산 5개 지점에서 사용할 수 있으며, 롯데호텔 서울과 월드는 주중에 한해 이용 가능하다. 가격은 200만원(부가세 포함)이다.

더 모닝 회원은 트레비클럽의 ▲객실 15% 및 패키지 10% 할인 ▲호텔 레스토랑 및 베이커리 최대 20% 할인 ▲룸서비스 및 음료 10% 할인 ▲사우나, 피트니스 등 부대시설 할인 혜택을 함께 받을 수 있다.

또 리워즈 회원의 경우 10달러 상당의 트레비 웰컴 바우처와 함께, 롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 구매 시 5% 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.

더 모닝 가입은 멤버십 이용이 가능한 롯데호텔 5개 지점 프런트와 식음업장, 롯데호텔앤리조트 공식홈페이지에서 진행한다. 롯데호텔앤리조트 관계자는 "단순한 조식 이용권을 넘어, 아침 한 끼의 가치와 휴식을 함께 경험할 수 있는 새로운 형태의 호텔 멤버십"이라며 "트레비클럽만의 세심한 혜택과 프리미엄 서비스를 통해 한층 더 특별한 하루를 시작하시길 바란다"고 전했다.





