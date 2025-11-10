본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]200만원 짜리 롯데호텔 조식 멤버십 '더 모닝'

김흥순기자

입력2025.11.10 09:13

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'호텔에서 시작하는 여유로운 아침' 콘셉트
조식 이용권 40매 등 다양한 혜택
전국 5개 롯데호텔서 이용 가능

롯데호텔앤리조트는 유료 멤버십 '트레비클럽(TREVI CLUB)'의 신규 조식형 멤버십인 '더 모닝(THE MORNING)'을 출시했다고 10일 밝혔다.


더 모닝은 '호텔에서 시작하는 여유로운 아침'이라는 콘셉트로 품격 있는 하루의 시작을 제안하는 맞춤형 멤버십이다. 상품은 ▲조식 이용권 40매(최대 4매/1회) ▲애프터눈 티(2인) 이용권 1매 ▲발렛 이용권 10매 등으로 구성했다. 롯데호텔 서울, 월드, 제주, 울산, 부산 5개 지점에서 사용할 수 있으며, 롯데호텔 서울과 월드는 주중에 한해 이용 가능하다. 가격은 200만원(부가세 포함)이다.

트레비클럽 더 모닝. 롯데호텔앤리조트 제공

트레비클럽 더 모닝. 롯데호텔앤리조트 제공

AD
원본보기 아이콘

더 모닝 회원은 트레비클럽의 ▲객실 15% 및 패키지 10% 할인 ▲호텔 레스토랑 및 베이커리 최대 20% 할인 ▲룸서비스 및 음료 10% 할인 ▲사우나, 피트니스 등 부대시설 할인 혜택을 함께 받을 수 있다.

또 리워즈 회원의 경우 10달러 상당의 트레비 웰컴 바우처와 함께, 롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 구매 시 5% 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.


더 모닝 가입은 멤버십 이용이 가능한 롯데호텔 5개 지점 프런트와 식음업장, 롯데호텔앤리조트 공식홈페이지에서 진행한다. 롯데호텔앤리조트 관계자는 "단순한 조식 이용권을 넘어, 아침 한 끼의 가치와 휴식을 함께 경험할 수 있는 새로운 형태의 호텔 멤버십"이라며 "트레비클럽만의 세심한 혜택과 프리미엄 서비스를 통해 한층 더 특별한 하루를 시작하시길 바란다"고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기