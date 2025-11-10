본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[이미지 다이어리]'외계의 나무'와 세상을 보는 방식

허영한기자

입력2025.11.10 12:01

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[이미지 다이어리]'외계의 나무'와 세상을 보는 방식
AD
원본보기 아이콘

연체동물처럼 기다란 팔을 흐느적거리며 춤추는 외계의 나무? 물론 아니다.
연못의 수련 줄기와 물에 비친 나무가 겹친 모습을 뒤집어 보았다.
세상을 거꾸로 보면 세상이 거꾸로 보이는 것이 아니라 보이지 않던 것이 보일 때가 있다. (성남 신구대 식물원)





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기