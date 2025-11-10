본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

코스포, 세종시·세종상의와 창업 생태계 강화 '맞손'

이성민기자

입력2025.11.10 08:26

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세종시 창업·벤처기업 발굴·육성 협력
스타트업 5곳도 세종시와 개별 협약
"지역 상생·공공 혁신 모델 확산"

코리아스타트업포럼은 지난 6일 세종시 공동캠퍼스 일대에서 세종특별자치시·세종상공회의소와 거브테크 혁신 및 지역 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.


이번 협약은 세종시 창업생태계를 강화하는 것을 목적으로 추진됐다. 이들은 ▲세종시 창업·벤처기업 발굴 및 육성 ▲창업지원 프로그램 공동 기획·운영 ▲창업 생태계 정보 공유 및 홍보 협력 ▲오픈이노베이션 촉진 ▲컴업 등 글로벌 진출 기회 확대 등 지속가능한 지역 창업 생태계 조성을 위해 협력하기로 했다.

코리아스타트업포럼은 6일 세종시 공동캠퍼스에서 세종특별자치시·세종상공회의소와 거브테크(Gov-Tech) 혁신 및 지역 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 코리아스타트업포럼

코리아스타트업포럼은 6일 세종시 공동캠퍼스에서 세종특별자치시·세종상공회의소와 거브테크(Gov-Tech) 혁신 및 지역 창업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 코리아스타트업포럼

AD
원본보기 아이콘

이날 도도한콜라보·마엇·부스터랩·스카이큐브·윌체어 등 코스포 회원사를 비롯한 5개 스타트업은 세종시와 별도 협약을 체결했다. 이들 기업은 세종시와 함께 스타트업 성장 지원을 위한 실질적 협력 활동을 추진하고 세종시 혁신정책 및 주요 사업과 연계한 협력 과제를 발굴하기로 했다. 세종시의 창업 인프라를 활용해 창업 지원 및 사업화를 촉진하고 창업가와 지역 인재가 지속해서 성장할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

코스포는 앞으로 세종시의 창업 생태계 활성화를 비롯해 회원사 및 지역 창업기업 간 네트워크를 강화하는 한편 지역 상생과 창업가 중심의 공공 혁신 모델 확산을 이어갈 방침이다.


한상우 코리아스타트업포럼 의장은 "코스포는 앞으로도 지역 혁신기관과의 협력을 확대해 창업가의 도전이 존중받고 지속 가능한 혁신 생태계가 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다는 신호 "라면 냄새도 안 느껴진다?"…의사들도 무서워한다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

美스타벅스 '굿즈' 품귀…매장 오픈런에 몸싸움까지

"관광객 울리는 소매치기, 유럽 아닌 '이곳'이 1위"

2주에 5000만원까지…이시영 둘째 출산 고급 산후조리원 '눈길'

"너무 똑똑하다" 감탄만 나와…1억으로 현실된 '꿈의 집'

김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까지 '줄 서세요'

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기