성동구, 성수역 2번 출입구 보행환경 개선

주민·방문객 안전 강화…경찰 등 협력 신속 실시

서울 성동구(구청장 정원오)는 유동인구가 많은 성수역 2번 출입구 일대 보행환경 개선 공사를 신속히 완료해 주민과 방문객의 보행 안전을 크게 강화했다고 10일 밝혔다.

성수역 2번 출입구 개선 전(좌측), 개선 후(우측) 비교 모습. 성동구 제공.

성수역은 하루 평균 10만여명이 오가는 대표 교통 거점으로 대형 기술기업과 업무시설이 밀집돼 있어 보행 안전에 대한 요구가 꾸준히 이어져 왔다. 특히 최근에는 연무장길 일대에서 다양한 행사와 팝업스토어가 잇따라 열리며 국내외 방문객이 급증하는 등 보행 안전 확보 필요성이 높아졌다.

성동구는 지난해에도 3번 출입구 앞 횡단보도 이전 등 유동인구 밀집 지역에서 선제적인 안전대책을 추진한 바 있으며, 올해는 안전 우려가 컸던 2번 출입구 주변의 보행환경 개선에 나섰다.

퇴근 시간대 성수역 2번 출입구에는 많은 시민이 지하철 이용을 위해 횡단보도에서 대기해 차량과 보행자의 안전사고 우려가 제기돼 왔다. 구는 이 같은 인파 혼잡을 해소하기 위해 기존 고원식 횡단보도를 북측으로 이전하고, 차량·보행자 신호등을 신설해 보행자 및 차량 안전을 확보했다.

또한 출입구 인근 가판대를 옮기고, 보행에 지장을 줄 수 있는 가로수를 제거해 넓은 보도 공간을 마련했다. 주요 목적지 방향을 안내하는 색깔 유도블록을 설치해 인파 혼잡을 예방하고, 방호울타리 등 교통안전시설을 정비해 성수역의 교통안전 인프라를 대폭 확충했다.

이번 공사는 한국도로교통공단, 서울시(성동도로사업소), 경찰 등 유관기관과 협력해 한 달여 만에 신속히 마무리됐다. 지난 3월 성동경찰서 교통안전심의위원회에서 사업의 필요성을 공식 인정받는 등 절차적 타당성과 전문성도 확보했다.

성동구는 핼러윈데이 등 특수 행사가 열리는 날에는 연무장길을 중심으로 차량 운행을 일시적으로 통제하는 ‘성동형 보행 안전거리’를 임시 운영하는 등 다중 인파 사고 예방을 위한 선제적 안전확보에도 주력하고 있다.

정원오 성동구청장은 “이번 성수역 2번 출입구 보행환경 개선은 주민과 방문객의 안전을 최우선으로 한 조치”라며, “앞으로도 교통 혼잡이나 대규모 인파 우려가 있는 구간은 적극적으로 보행 안전대책을 추진하겠다”고 말했다.





김민진 기자



