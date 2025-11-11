[사고]AI 혁신의 주인공을 만나다

내달 18일 '아시아 AI 대상'

올해 대한민국은 인공지능(AI) 3대 강국 도약을 위해 인프라 확보를 추진하며 일상 속 AI 대전환에 박차를 가하고 있습니다.

AI 기술은 산업 전반의 혁신을 이끌며 미래 사회의 경쟁력을 좌우할 핵심 동력으로 꼽힙니다.

아시아경제는 챗GPT로 대표되는 AI가 우리 일상에 파고들기 시작한 3년 전부터 AI 기술 개발과 디지털 혁신을 촉진하는 국내 AI기업을 발굴해 격려해 왔습니다.

올해도 12월 18일 오후 3시 서울 중구 한국프레스센터에서 '제3회 2025 아시아 AI 대상' 시상식을 개최합니다. 이번 행사는 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 국가인공지능전략위원회, 한국지능정보사회진흥원, 벤처기업협회 후원으로 진행됩니다.

우수 기업 선정 대상은 올해 1월부터 연재된 'AI 혁명' 시리즈에 참여한 기업을 비롯해 대기업, 중소기업, 스타트업 등입니다. AI 기술 개발과 산업 접목에 힘쓰고 글로벌 시장에서 높은 평가를 받은 기업들을 선정합니다.

이번 시상식에서는 과학기술부총리상, 중기부 장관상을 비롯해 한국지능정보사회진흥원장상, 벤처기업협회장상, 아시아경제 대표상(AI윤리상, AI비즈니스모델상) 등이 수여됩니다.

산학연 IT 전문가 5명으로 구성된 심사위원단은 기술력, 혁신성, 윤리성, 사회기여도, 데이터보안 등 다양한 평가 항목을 바탕으로 공정하게 심사해 수상 기업을 선정합니다.

AI 3대 강국 도약을 위한 밑거름이 될 국내 우수 AI 기업들의 적극적인 관심과 참여 부탁드립니다.

▲행사명: 제3회 2025 아시아 AI 대상

▲일시: 2025년 12월 18일(목) 오후 3시

▲장소: 서울 중구 한국프레스센터 매화홀

▲후원: 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 국가인공지능전략위원회, 한국지능정보사회진흥원(NIA), 벤처기업협회

▲문의: 02-2200-2101, shinid@asiae.co.kr





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



