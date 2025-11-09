본문 바로가기
정청래 "2035년 온실가스 감축목표…실현가능 로드맵 필요"

김대현기자

입력2025.11.09 17:20

00분 39초 소요
고위 당정협의회 참석
"국가 온실가스 감축, 더 미룰 수 없는 과제"

정청래 더불어민주당 대표는 9일 2035년까지 설정한 국가 온실가스 감축 목표 및 이행 계획(2035 NDC)과 관련한 '실현 가능한 로드맵'을 주문했다.


정청래 더불어민주당 대표가 9일 서울 종로구 총리공관에서 열린 고위당정협의회에 발언하고 있다. 연합뉴스

이날 정 대표는 서울 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위 당정협의회에서 "국가 온실가스 감축은 지속 가능한 미래를 위해 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "기후 위기가 일상의 재난이 되어 가고 있다. 지구를 위해서도, 국가의 생존을 위해서라도 탄소중립은 선택이 아니라 필수"라고 말했다.

그는 "오늘 논의할 2035년 국가 온실가스 감축 목표가 실천의 시작"이라며 "동시에 국민의 부담 수준, 국내 산업에 미칠 영향 등의 현실적 여건 또한 충분히 고려해야 한다", "실현 가능한 감축 로드맵이 무엇인지 고민하고 녹색사회로 가기 위한 여러 해법에 대해 머리를 맞대보자"고 짚었다.


겨울철 재해·재난 의료 대책 역시 강조했다. 정 대표는 "정부는 철저한 사전 대비와 신속한 제설 대응으로 피해를 최소화해야 한다"며 "취약계층 에너지 바우처 지원을 강화하는 등 사각지대가 없는 안전망을 구축하고, 의료 정책도 점검해야 한다"고 말했다. 이어 "지역 필수·공공 의료의 위기가 누적돼 국민 5명 중 1명이 '응급실 뺑뺑이'를 경험했다고 한다"며 "지역 간 의사 인력 불균형을 해소하고 응급실 뺑뺑이를 막기 위한 대책이 필요하다. 국민의 의료 접근성을 높일 구체적 해법이 제시되길 기대한다"고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

