'인민' 문구 사용한 中 커피 체인점, 中 당국 비판에 시정조치

최근 등장한 중국의 커피 체인점 '인민커피관'이 '인민'이라는 단어를 상업적으로 활용했다는 비판 속에 명칭을 변경했다.

9일 홍콩 명보·성도일보 등 매체 보도에 따르면 중국 프랜차이즈 업체 '야오차오(要潮)문화'는 최근 중국 내 30여곳에 '인민커피관'이라는 명칭의 카페 직영점을 개설했다. 로고는 마오쩌둥의 서체(毛體字)를 따라 했고 인테리어도 '마오쩌둥 시대'의 개혁·개방 이전 '복고풍' 스타일로 실내장식 했다.

인민커피관은 '중국'이라는 글자와 붉은 별, 중국 지도 등을 가게를 꾸미는 데 활용했다. 파인애플 맛 커피에는 '대만이 응당 돌아와야 한다'로 이름 붙이고 군인·경찰관·소방관·교사에게 할인 행사를 하는 등 애국 마케팅도 벌였다.

하지만 인민커피관은 당국의 비판을 받게 됐다. 인민일보 온라인판 인민망은 지난 6일 논평을 통해 "'인민'이라는 단어는 특정한 사회적 감정과 공공 이익을 담고 있어 모독해선 안 되고 남용돼선 더욱 안 된다"며 "마케팅에 창의가 있을 수 있지만 한계선이 없으면 안 된다"고 밝혔다. 일부 중국 네티즌 역시 '인민'에는 강한 정치적 함의가 담겨 있어 공공기관이 아닌 민영기업이 상업에 사용하는 건 부적절하다고 지적했다.

결국 야오차오문화는 지난 8일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사과 성명을 내면서 인민커피관 지점의 명칭을 '야오차오인민커피관'으로 변경했다고 밝혔다. 야오차오문화는 "대중의 비판과 건의를 경청하고, 진지하게 받아들이며, 심각하게 반성한다"고 설명했다.





