동해시, '놀토오삼' AI로 세대 연결 성공…도시재생 축제 새 지평 열다

동해시, '놀토오삼 바란' 앵콜 성료

2019년 광장형 묵호야시장 이후

5년 만에 야간행사로 첫 등장

AI 기술 활용 사진 복원·영상재현 체험

강원도 동해시가 발한지구 주민협의체와 함께 추진한 도시재생 대표 행사 '놀토오삼, 바란 앵콜'이 지난 8일 성황리에 막을 내렸다.

동해시가 지난 8일 발한지구 주민협의체와 함께 추진한 도시재생 대표 행사 '놀토오삼, 바란 앵콜' 행사를 열고 있다. 동해시 제공

이번 축제는 AI(인공지능) 기술을 도시재생에 성공적으로 접목하며 지역 축제의 새로운 가능성과 함께 공동체 회복의 정서적 가치까지 창출했다는 평가를 받고 있다.

'놀토오삼'은 '노는 토요일, 오삼불고기 파티'의 줄임말로, 묵호항의 대표 먹거리인 오징어와 삼겹살을 소재로 한 야외 먹거리 축제다. 2024년, 첫선을 보인 '톨노오삼'은 2019년 광장형 묵호야시장 이후 5년 만에 민관이 협력한 발한지구 도시재생사업으로 시작됐다.

특히 2025년 시즌 1에서는 컬러테라피 포토존과 AI 작곡 마을 음악을 연계하여 관광객의 체류 시간을 늘리고 SNS 홍보 효과를 극대화하는 등 경제적 파급효과를 노린 시도가 돋보였다.

이번 '놀토오삼'앵콜 행사에서는 특별히 AI 기술을 접목해 시민과 관광객에게 특별한 추억과 감동을 선사했다. 축제 형장의 눈길을 사로잡은 주요 프로그램 중 하나는 'AI 사진 복원 및 영상 재현 체험존'이었다.

경북 봉화에서 방문한 60대 여성 A씨는 자신의 스마트폰 속 오래된 어머니의 흑백사진이 AI 기술로 복원되어 영상으로 되살아나는 모습을 보고 감동과 눈물은 멈추지 못하며 "돌아가신 어머니의 젊은 시절이 살아 움직이는 기적을 경험했다. 이 축제장 방문이 평생 잊지 못할 기억이 됐다"고 소감을 전했다.

정하연 도시정비과장은 "이번 '놀토오삼, 바란' 축제는 AI 기술을 통해 단절된 세대와 시간을 이어주는 계기가 되었고, 기술이 도시재생의 새로운 매개체가 될 수 있다는 것을 보여주었다"며 "향후 다양한 문화 프로그램을 통해 전통시장의 상권과 지역공동체를 지속적으로 활성화시키겠다"고 전했다.





동해=이종구 기자



