서울 아파트 30대 매수 비중 4년 만에 최대…영끌 수요 늘었나?

공병선기자

입력2025.11.09 11:29

10·15대책 발표 전인 지난 9월 30대의 서울 아파트 매수 비중이 4년 만에 최대를 기록했다. 6·27 대출 규제의 영향을 덜 받는 무주택 또는 생애최초 주택구입 수요층의 '영끌 매수'가 영향을 준 것으로 풀이된다.


잠실아파트. 조용준 기자

9일 한국부동산원이 발표한 매입자연령대별 아파트 매매 거래현황 통계에 따르면 지난 9월에 신고된 서울 아파트 매매거래량(6796건)의 36.7%를 30대가 매수했다. 30대 매수 비중은 2021년 9월 38.85% 이후 4년 만에 가장 높은 수준이다. 반면 40대의 매수 비중은 8월 26.8%에 이어 9월에도 27.4%를 기록하며 두 달 연속 30% 미만으로 떨어졌다.

6·27 대출 규제 이후 집을 사기 위한 30대의 '패닉바잉(공황구매)' 또는 '영끌 수요'가 늘었다는 분석이 제기된다. 6·27 대출 규제로 수도권의 대출 한도가 6억원으로 제한되고 1주택자가 대출받아 다른 집을 산 경우 반년 내 기존 주택을 처분해야 하는 등 대출이 강화됐다. 30대는 생애최초나 신생아 특례대출 등 저리의 정책자금 지원을 받을 수 있다.


구별로는 강서구가 48.0%로 30대 매수 비중이 가장 높았다. 이어 관악구(46.1%), 성동구(45.5%), 은평구(43.0%), 영등포구(42.8%), 서대문구(41.7%), 성북구(41.3%), 동대문구(41.0%), 구로구(40.3%), 중구(40.0%) 등 순이다. 반면 고가 아파트가 몰려 있는 강남구(24.2%)와 서초구(25.0%), 송파구(30.0%) 등 강남 3구와 용산구(23.5%) 등 기존 규제지역은 30대의 매수 비중이 상대적으로 낮았다.


상대적으로 아파트값이 낮으면서 주로 직장과 가깝고 10·15 대책 전까지 토지거래허가구역이 아니어서 전세를 낀 갭투자 매수도 가능한 지역들 위주로 30대의 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

