하나은행, 인니·홍콩서 '해외로 찾아가는 패밀리오피스 세미나' 개최

대만에 이어 인도네시아·홍콩 등 아시아 주요 거점으로 확대

현지 교민 대상 글로벌 자산관리·자산승계 전략 및 1:1 맞춤형 상담 진행

하나은행이 인도네시아 자카르타시 소재 Hotel Mulia Senayan에서 현지 교민들을 대상으로 '해외로 찾아가는 패밀리오피스 세미나'를 진행하고 있다.

하나은행은 해외 거주 교민들의 자산관리 수요에 부응하기 위해 인도네시아와 홍콩을 방문, 맞춤형 자산관리 세미나 '해외로 찾아가는 패밀리오피스 세미나'를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 세미나는 지난 4월 대만 타이베이 지점에서 대만한인회 교민들을 대상으로 첫 번째 세미나를 성공적으로 개최한 데 이어, 교민 자산관리 지원을 아시아 주요 거점으로 확대하기 위해 마련됐다.

인도네시아 현지법인 인도네시아 하나은행과의 협업으로 자카르타에서 개최된 인도네시아 세미나에는 120여명의 교민이 참석했으며, 하나은행 홍콩지점과 함께 개최한 홍콩 세미나에는 주재원, 기업인, 고액자산가 등 60여명이 참여해 글로벌 자산관리와 자산승계 전략을 주제로 한 세미나 및 개별 상담을 진행했다.

특히, 해외교민들의 주요 관심 사항인 ▲2026년 경제 및 금융시장 전망 ▲국제조세 ▲국내외 재산 반입·반출 ▲상속·증여 절세 방안 등을 주제로 한 각 분야 최고 전문가로 구성된 하나은행 패밀리오피스 전담 직원들의 강연은 참석자들로부터 호평을 받았다. 또한, 1:1 상담을 통해 '맞춤형 유언대용신탁'을 활용한 가족 간 분쟁 예방 및 안정적인 자산승계 방안에 대한 자문도 함께 제공됐다.

이은정 하나은행 하나더넥스트 본부장은 "최근 해외 교민 사이에서 글로벌 세무, 이중거주자, 국내외 자산 상속·증여 등 복합적인 컨설팅 수요가 증가하고 있다"며 "하나금융그룹의 27개 지역 199개의 해외 네트워크를 기반으로 해외에 계신 손님을 위한 하나은행만의 맞춤형 글로벌 자산관리 솔루션 제공을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

하나은행은 지난해 12월 삼성동 하나금융 Place 1 내에 패밀리오피스 전용공간 개소를 시작으로 ▲대만 교민을 대상으로 한 해외로 찾아가는 패밀리오피스 세미나 ▲싱가포르 투자이민 세미나 ▲글로벌 머니쇼 개최 등 국내외 손님들을 위한 패밀리오피스 특화서비스를 지속적으로 확대하고 있다.

또한, 고액자산가와 영리치를 위한 금융연수 프로그램인 '패밀리오피스 커뮤니티'를 운영하며 새로운 자산관리 생태계를 구축하고 있다. 최근에는 '글로벌자산관리센터'를 출범해 국내를 넘어 해외 거주 손님까지 아우르는 글로벌 종합자산관리 체계를 한층 강화하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



