[속보]신안 가거도 인근 해상서 중국어선 전복…3명 실종

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.09 11:04

목포해경, 실종 선원 구조 집중

신안군 가거도 인근 해상에 전복된 중국어선. 목포해경 제공

신안군 가거도 인근 해상에 전복된 중국어선. 목포해경 제공

전남 신안 가거도 인근 해상서 중국 어선이 전복돼 3명 실종됐다.


목포해양경찰서는 9일 오전 6시 50분께 전남 신안군 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 해상서 98톤급 중국어선 A호가 전복됐다는 무전을 청취하고 구조에 나섰다.

신고는 인근에서 조업중인 다른 중국어선에서 전복된 A 호를 발견하고 VHF 통신망을 통해 신고한 것으로 전해졌다.


총 11명이 탑승하고 있는 것으로 확인된 A 호는 선체가 완전히 뒤집혔으며 정확한 사고 원인과 시각은 밝혀지지 않았다.


해경이 현장에 도착하기 전 인근에서 조업 중이던 다른 중국어선에서 6명의 선원을 먼저 구조했으며 뒤이어 도착한 목포해경 경비함에서 해상에 표류 중인 선원 2명을 추가로 구조했다.

먼저 구조된 6명은 건강 상태가 양호한 것으로 알려졌으나 뒤이어 구조된 2명은 호흡과 맥박이 없는 것으로 확인됐다. 해경은 뒤이어 도착한 중국 해경 함정과 협조하며 실종된 3명의 선원을 찾는 데 총력을 기울이고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

