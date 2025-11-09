삼성 '더 프레임 프로', 오프라 윈프리 연말 선물 리스트에

‘오프라 데일리’의 추천 제품 목록 포함

예술 작품처럼 보이는 ‘아트 TV’

북미 최대 쇼핑 시즌인 '블랙 프라이데이'를 앞두고 미국의 유명 방송인 오프라 윈프리(Oprah Winfrey)가 추천한 연말 선물 리스트에 삼성전자의 아트 TV '삼성 더 프레임 프로'가 이름을 올렸다.

연합뉴스는 업계소식을 인용해 '더 프레임 프로'가 지난 5일(현지시간) 오프라 윈프리가 운영하는 라이프스타일 매체 '오프라 데일리'가 발표한 '올해의 추천 제품' 목록에 포함됐다고 9일 보도했다.

오프라 데일리는 매년 연말 각 분야에서 주목받은 제품 중 윈프리가 직접 사용해보고 고른 제품을 소개하는 영향력 있는 리스트로 알려져 있다.

윈프리는 "예술 작품처럼 보이지만 실제로는 TV"라며 "새로운 더 프레임 프로는 벽면과 거의 밀착되는 얇은 디자인을 갖추고 인공지능(AI) 기반의 실시간 대화 번역 기능도 지원한다"고 호평했다.

'더 프레임 프로'는 화면을 켜면 일반 TV가 되지만 화면을 끄면 '아트 모드'로 전환돼 예술 작품을 재현해 전시할 수 있는 게 특징이다. 삼성 '아트 스토어'를 통해 전 세계 미술관·갤러리 및 유명 작가의 작품을 구독 형태로 감상할 수 있으며 매트 디스플레이 적용으로 반사와 눈부심을 최소화해 실제 액자에 가까운 느낌을 구현했다. 또 무선광통신(WOC) 방식으로 전송 장치를 분리해 깔끔한 설치가 가능하며 주변 정리도 용이하다.

삼성전자의 라이프스타일 TV 시리즈가 오프라 추천 리스트에 오른 것은 이번이 처음이 아니다. 2016년 '더 세리프'를 시작으로 2017년 '더 프레임', 2020년 '더 테라스', 2022년 '더 프리스타일' 등이 선정된 바 있다.





