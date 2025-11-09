본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

우리금융, 에너지 취약 580가구에 사랑의 연탄 11만6000장 지원

황윤주기자

입력2025.11.09 09:13

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2022년부터 매년 연탄 나누기 봉사 지속

우리금융, 에너지 취약 580가구에 사랑의 연탄 11만6000장 지원
AD
원본보기 아이콘

우리금융그룹 우리금융미래재단은 에너지 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 '2025 사랑의 연탄 나누기' 사업을 실시한다고 10일 밝혔다.


임종룡 우리금융그룹 회장과 임직원, 우리은행 대학생 홍보대사 '캠퍼스 WOORI' 48명은 지난 7일 서울시 성북구 정릉3동에 소재한 취약계층 가정집을 방문해 직접 연탄을 배달하며 온정을 나눴다.

우리금융미래재단은 이번 자원봉사를 시작으로 수도권 지역의 연탄 사용 가구 580세대를 대상으로 총 11만 6000장의 연탄을 지원할 예정이다. 우리금융그룹 전 계열사가 공동으로 출연해 설립한 공익재단인 우리금융미래재단은 22년부터 매년 연탄 나누기 자원봉사를 이어오고 있다.


임종룡 우리금융그룹 회장은 "우리은행 대학생 홍보대사와 함께 땀 흘려 봉사해 직접 온기를 전할 수 있게 되어 뿌듯하다"며 "우리금융은 앞으로도 우리 사회의 취약계층을 위해 나눔을 실천하고, 따뜻함을 전하겠다"고 말했다.


한편, 우리금융미래재단은 ▲우리원더패밀리(미성년 미혼 한부모 지원사업) ▲우리루키(저소득 아동·청소년 시·청각 수술 지원)'를 통해 현재까지 미성년 미혼 한부모 237명, 시·청각 수술이 필요한 651명의 아이들에게 도움을 주고 있다. 이 외에도 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

김밥 300줄 주문한 공무원…음료값 600만원 송금했는데 '공문서 위조' 사칭 사기 김밥 300줄 주문한 공무원…음료값 600만원 송금했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10년 간 67% 오른 빼빼로…"빼빼로데이 챙겨야 하나" 고민 ↑

K팝 그래미 첫 수상 나오나…로제·케데헌 '올해의 노래' 후보

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…'Z세대 음료' 논란 전문가 의견은

"내 이름 사칭 사기, 내 책임도" 성시경, 노쇼 사기 피해 업주에 650만원 보상

'1조9500억분의 1 확률'…70대 아마추어 골퍼, 한 달에 홀인원만 '세 번'

"스포츠팀 응원에 연 평균 300만원 소비"…젊은층의 과감한 '팬심 소비'

화이자, 100억달러 투자 멧세라 인수…비만약 인수전 승리

새로운 이슈 보기