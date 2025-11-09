강원도, 동해·고성 농가에 우량 암소 40두 분양…품질 향상 유도

강원 한우 품질 향상·농가 수익 구조 개선 유도

강원특별자치도 농정국 축산기술연구소는 도내 한우 농가의 생산성 향상과 자립기반 강화를 위해 동해시 농가 14호에 30두, 고성군 농가 5호에 10두 등 총 40두의 우량 암소 분양을 완료했다고 9일 밝혔다.

우량 암소 분양 사업은 유전능력, 생산성 등을 종합 평가하여 선발한 우량 암소를 소규모 농가에 우선 공급함으로써, 농가의 개량 효과를 직접 확인하고 우수 송아지를 생산할 수 있도록 지원하는 사업이다.

2015년부터 현재까지 도내 9개 시군 총 135호 농가에 270두의 암소를 분양했으며, 분양축들의 육종가는 성장 및 도체형질 전반에서 높은 유전능력을 보여 농가의 소득 향상과 경영 안정은 물론 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

석성균 강원특별자치도 농정국장은 "우량 암소 분양은 농가의 균형 발전과 자립기반 확충을 돕는 중요한 사업"이라며 "농가의 생산성 향상과 도내 한우 산업의 균형 성장을 위해 앞으로도 계속하여 맞춤형 지원 방안을 마련해 나가겠다"고 말했다.





