"냉장고에 있는 중국산 '이 재료들' 버려야"…잔류농약 초과검출

'이파무역' 마늘쫑·'희망상사' 냉동 시금치

중국산 마늘쫑과 냉동 시금치에서 잔류농약이 초과 검출돼 식품의약품안전처가 회수 조처를 내렸다.

7일 중국산 마늘쫑과 냉동 시금치에서 잔류농약이 초과 검출돼 식품의약품안전처(식약처)가 회수 조치를 내렸다. 식품의약품안전처 AD 원본보기 아이콘

7일 식약처는 서울 송파구 식품 등 수입판매업체인 '이파무역'이 수입해 판매한 수입산 마늘쫑과 경기도 안성시 '희망상사'의 수입산 냉동 시금치에서 잔류 농약이 기준치보다 초과 검출됐다고 밝혔다. 해당 제품은 모두 중국산으로, 식약처는 제품 판매를 중단하고 회수 조치한다고 전했다.

마늘쫑에서는 '이마잘릴'(Imidazil)이 잔류허용기준보다 초과 검출됐다. 식품 안전 기준은 0.01㎎/㎏이지만, 이번에 적발된 마늘쫑에서는 0.13㎎/㎏이 검출됐다. 이마잘릴은 감귤류 곰팡이병을 방제하기 위해 주로 사용하며 신경독성과 발암 가능성이 있는 물질로 관리된다. 냉동 시금치에서는 '파목사돈'(Famoxadone)이 초과 검출됐다. 기준치는 0.01㎎/㎏이지만 냉동 시금치에서는 0.52㎎/㎏이 검출됐다. 파목사돈은 고추·감자 등의 역병과 오이·배추 등의 노균병 방제에 주로 사용하며 장기간 노출될 시 눈에 손상을 입힐 수 있는 유독한 물질로 분류된다.

마늘쫑은 소비기한이 2025년인 4만 9896kg(포장단위 7kg)이며 냉동 시금치는 '포장 일자 2025. 6. 10'·'소비 기한 포장일로부터 36개월'인 2만 2000kg이 회수 대상 제품이다.

식약처는 "해당 제품을 신속히 회수하도록 조치했다"면서 "해당 제품을 구매한 소비자는 사용을 중단하고 구입처에 반품해달라"라고 당부했다.

한편 앞서 6일에도 경기 안산 소재 수입판매업체 성민통상이 중국에서 수입해 판매한 '목이버섯'에서 잔류농약 카벤다짐이 기준치(0.01㎎/㎏ 이하)보다 초과 검출돼 판매를 중단하고 회수 조처를 내리기도 했다.

현재 농가에서 사용 중인 농약은 체내에 거의 축적되지 않도록 연구 개발됐으나 잔류농약이 기준치를 초과할 경우 판매 중단 조처를 한다.

잔류농약 허용 기준 안에 있는 과채류는 섭취 전 수돗물에 담가두었다가 흐르는 물에 씻는 것이 가장 좋다. 흐르는 물, 식초와 소금물 등으로 세척한 결과 농약 제거율은 크게 차이가 없는 것으로 조사됐다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>