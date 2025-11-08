광명시·참좋은지방정부협의회, '2025 지방자치 정책대회' 성료

48개 지방정부 참여…영광군 국회의장상, 광주서구 국무총리상

박승원 시장 "전국 지방정부와 함께 시민 주인되는 지방자치 만들 것"

경기도 광명시와 참좋은지방정부협의회와 공동 주최한 '2025 참좋은 지방자치 정책대회'가 전국 48개 지방자치단체가 참가한 가운데 7일 국회 사랑재에서 성황리에 개최됐다.

박승원 광명시장이 7일 국회에서 개최된 '참좋은지방자치 정책대회'에서 인사말을 하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

민선 지방자치 30주년을 맞아 열린 이 날 행사에서는 지자체들의 우수정책 발표·시상과 성과 공유가 이뤄졌다. 행사에는 우원식 국회의장, 김민석 국무총리를 비롯해 전국 지자체장과 공직자, 시민 등 300여 명이 참석했다.

행사에서는 전남 영광군의 '햇빛·바람 활용 영광형 기본소득 이행체계 구축'이 국회의장상, 광주 서구의 '서구형 골목상권 혁신모델 구축'이 국무총리상, 경기 파주시의 '기본사회 선도도시 파주'가 행정안전부장관상을 각각 받았다.

이 밖에 전남 보성군의 '클린600, 주민의 손으로 가꾼 대한민국 새단장'이 참좋은지방정부협의회 대상, 전북 정읍시·서울 중랑구·경기 수원시·서울 성북구 등이 참좋은지방정부협의회 최우수상을 받는 등 26개 지방정부가 수상했다.

박승원 광명시장은 "이번 대회는 그동안 각 지방정부가 만들어 온 변화와 정책이 모두의 삶을 바꾸는 힘이 된다는 사실을 확인하는 자리였다"며 "앞으로도 시민이 주인이 되는 진정한 자치분권의 길을 전국 지방정부와 함께 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>