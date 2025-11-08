본문 바로가기
평창 고랭지 배추와 클래식의 만남…계촌클래식김장축제 13일 개최

이종구기자

입력2025.11.08 16:52

'음악이 흐르는 마을'로 유명한 강원도 평창 계촌에서 클래식의 감동과 전통 김장 문화의 즐거움을 더한 특별한 농촌형 체험 축제가 열린다.

'제1회 방림·계촌 클래식 김장축제' 포스터. 평창군 제공

'제1회 방림·계촌 클래식 김장축제' 포스터. 평창군 제공

'제1회 방림·계촌 클래식 김장축제'가 오는 13일부터 23일까지 11일간 방림면 계촌복지회관 일원에서 개최된다.


이번 축제는 겨울의 미각인 김장과 예술의 감각인 클래식 음악이 만나는 새로운 형태의 축제로 기획됐다. 방림계촌클래식축제위원회가 주최하며, 가족, 연인, 친구가 함께 김치를 담그며 소중한 추억을 쌓을 수 있도록 구성됐다.

축제에서 사용되는 모든 재료는 100% 평창산 고랭지 배추와 국내산 농산물, 2년간 간수를 뺀 신안 천일염 등 HACCP 인증 양념을 사용해 믿을 수 있는 품질을 자랑한다.


참여 방문객에게는 절임 배추와 양념이 모두 제공되며 현장에서 직접 버무리기만 하면 되는 간편한 김장 체험으로 구성됐다.


체험 가격은 ▲배추김치 20kg(절임 배추 14kg+양념 3kg) 15만5000원 ▲알타리 김치 10kg(절임 알타리 7kg+양념 3kg) 12만5000원이다. 체험 신청은 네이버 스토어 또는 축제위원회 사무국을 통해 가능하다.

주국창 방림계촌축제위원장은 "이번 축제는 계촌 예술마을의 클래식 선율 속에서 농촌의 정과 김장의 즐거움을 함께 느낄 수 있는 특별한 시간"이라며 "방문객들이 음악과 전통이 어우러진 색다른 추억을 만들어가길 바란다"고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
