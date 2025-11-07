본문 바로가기
[내일날씨]전국 대체로 흐림·곳곳서 비… 평년보다 포근

허경준기자

입력2025.11.07 20:17

[내일날씨]전국 대체로 흐림·곳곳서 비… 평년보다 포근
토요일인 8일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다. 비는 대부분 지역에서 9일까지 이어지겠다.


예상 강수량은 8~9일 이틀간 제주도 10∼60㎜, 전남 남해안, 경남 남해안 10∼40㎜, 광주·전남(남해안 제외), 부산·울산·경남 내륙 5∼20㎜, 전북, 경북 북부 동해안 5∼10㎜, 서해 5도, 충청권(충북 제외) 5㎜ 미만이다. 이외 강원 영동지역에는 7일부터 이날까지 5∼30㎜ 비가 내리겠다.

아침 최저기온은 7∼15도, 낮 최고기온은 14∼21도로 예보됐다. 평년(최저 2∼11도·최고 14∼19도)보다 다소 높아 포근하겠다.


미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만 충남은 대기 정체로 새벽에 '나쁨' 수준일 것으로 예상된다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

