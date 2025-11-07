임실군, 19일까지 '귀농·귀촌 정착 지원사업' 신청

귀농인 정착금·교육훈련비 등 지원

전북 임실군이 오는 19일까지 '2026년 귀농·귀촌 정착 지원사업'을 신청을 받는다.

임실군이 오는 19일까지 '2026년 귀농·귀촌 정착 지원사업'을 신청을 받는다. 임실군 제공

7일 군에 따르면 이번 지원사업은 귀농·귀촌인들의 조기 적응과 안정적인 정착을 돕기 위해 마련됐으며 귀농인 정착금 지원, 귀농·귀촌 교육훈련비 지원, 귀농 소득사업 및 생산 기반 시설 지원과 주택 구입·신축 및 수리를 지원한다.

신청은 타지역에 1년 이상 거주하다가 군으로 전입한 날부터 최대 5년 이내의 세대주가 전입한 읍·면사무소에 방문 신청하면 된다.

주요 사업 내용으로 작물, 임산물 등 소득에 필요한 사업에 대해 가구당 최대 1,000만원을 지원하는 귀농 소득사업 및 생산 기반 시설 지원사업과 가구당 최대 500만원을 지원하는 주택 구입·신축 및 수리 지원사업이 있다.

군은 사업의 적기 지원을 위해 이달 중순까지 신청서를 접수해 내달까지 현지 확인을 통한 우선순위를 선정한 뒤 내년 1월부터 본격적인 사업을 추진할 계획이다.

또 오수면 봉천리 172번지 일원에 귀농귀촌인들을 위한 단독주택(19평형) 10호와 200평 규모의 시설하우스 16동을 조성 중이며, 내년 준공을 목표로 박차를 가하고 있다.

심민 군수는 "귀농·귀촌을 희망하는 예비 귀농·귀촌인들이 지역사회에 안정적인 정착을 돕는 다양한 사업을 추진하고 있다"며 "많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자



