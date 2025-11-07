본문 바로가기
김동명 LG엔솔 사장, 수험생 자녀에 '수능 응원 키트' 전달

조성필기자

입력2025.11.07 14:11

LG에너지솔루션은 김동명 사장이 2026학년도 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀 약 250명에게 '수능 격려 선물 키트'를 전달했다고 7일 밝혔다.


LG에너지솔루션 2026학년도 수능선물 패키지. LG에너지솔루션 제공

김 사장은 선물과 함께 보낸 메시지에서 "중요한 시험을 앞두고 긴장도 크겠지만 지금까지 쌓아온 시간과 노력이 든든한 힘이 되어 좋은 결과로 이어질 것"이라며 "이 시험이 끝이 아닌 새로운 시작이 되길 바라며 꿈꾸던 미래에 한 걸음 더 가까워지기를 기원한다"고 전했다. 올해 수능 응원 키트는 프리미엄 간식, MZ(밀레니엄+Z세대)세대 선호 아이템, 여행 관련 '엔솔 굿즈' 등으로 구성됐다.

LG에너지솔루션은 가족친화적 기업문화를 강화하고 있다. 회사는 2022년 여성가족부로부터 '가족친화기업' 인증을 받은 바 있다. 현재는 매월 가족 초청행사 '토토가(토요일 토요일 가족과 함께)'와 가정의 달 특별 프로그램 등 가족 중심 행사를 운영하고 있다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
