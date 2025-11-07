본문 바로가기
전진선 군수 "청렴은 신뢰의 근간…청렴이 흐르는 매력양평 만들겠다"

이종구기자

입력2025.11.07 13:08

양평군, '2025년 청렴 골든벨' 시상식 개최
청탁금지법·이해충돌방지법 공부…청렴 문화 확산

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 6일 전 직원이 참여해 성황리에 진행된 '2025년 도전! 청렴 골든벨'의 시상식을 개최했다.

전진선 양평군수(가운데)가 지난 6일 전 직원이 참여해 성황리에 진행된 '2025년 도전! 청렴 골든벨'의 시상식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수(가운데)가 지난 6일 전 직원이 참여해 성황리에 진행된 '2025년 도전! 청렴 골든벨'의 시상식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 양평군 제공

이번 시상식은 직원들의 동기 부여와 청렴 의식 고취를 위해 마련된 행사로, 단순한 행사를 넘어 △청탁금지법 △공직자 행동강령 △이해충돌방지법 등 주요 청렴 관련 법령을 다시 한번 상기시키는 뜻깊은 시간이었다. 특히 군민이 직접 참여해 군정 현안을 경험하는 '매력양평 군수'가 시상식에 함께하며 그 의미를 더했다.


양평군은 청렴한 조직문화를 조성하기 위해 △전진선 양평군수가 주재하는 '청렴정책추진단 회의' △기관장의 청렴의식을 공유하는 '군수와 함께하는 토크 콘서트' △직원들의 자발적 참여로 진행되는 '청렴 슬로건 공모전' 등 다양한 프로그램을 운영하며, 대·내외적 청렴의식 향상을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

전진선 양평군수는 "청렴은 아무리 강조해도 지나치지 않을, 공직사회의 신뢰를 지탱하는 근간"이라며 "군민과 함께 청렴의 가치를 되새기고, 조직의 신뢰를 높일 수 있도록 다방면으로 노력하겠다"고 전했다.


한편, 양평군은 공직자의 필수 덕목인 청렴의식 내재화를 위해 올해 다양한 반부패·청렴 교육 및 행사를 추진하며, 청렴이 흐르는 '매력양평' 실현에 앞장서고 있다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
