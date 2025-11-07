본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

그린휀스, APEC 경주 정상회의 행사장 일대 안전펜스 설치 완료

정진기자

입력2025.11.07 11:30

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
그린휀스, APEC 경주 정상회의 행사장 일대 안전펜스 설치 완료
AD
원본보기 아이콘

지난달 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 경주 정상회의를 앞두고 행사장과 인근 주요 숙박시설 일대에 총 10km 규모의 안전펜스 설치 작업이 완료됐다. 이번 시공은 국내 안전펜스 제조업체 ㈜그린휀스가 담당했다.


이번 설치는 행사 기간 중 인원 통제와 보안 강화를 위한 조치로, 행사장 주변 주요 호텔 10곳과 진입로 등에 집중됐다. 안전펜스는 모듈형 구조로 설계돼 설치와 해체가 신속하게 이뤄질 수 있도록 구성됐다.

그린휀스, APEC 경주 정상회의 행사장 일대 안전펜스 설치 완료 원본보기 아이콘

그린휀스 관계자는 "다수의 국내 대형 건설사에 꾸준히 납품해 온 풍부한 실적과 현장 경험을 토대로, 이번 APEC 행사에서도 철저한 일정 관리와 안정적인 공급할수 있었다"고 말했다.

행사 관계자에 따르면, 이번 설치 과정은 강풍 및 인파 밀집 등 다양한 환경에서 안정적으로 유지돼 안전 관리 부문에서도 무리가 없었던 것으로 전해졌다.


이번 안전펜스 납품, 설치는 행사 기간 내내 안정성과 시공 효율성을 모두 입증한 성과로, 국내 안전펜스 시장의 기술 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가에 주목하고 있다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

"앱 따라가도 없어"…자취 감춘 붕어빵 노점

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

'밤샘' 대신 '칼퇴'로 바뀐 국감…국감 시간 지난해보다 10% 짧아져

새로운 이슈 보기