프레떼의 FW25 캠페인 ‘ICONS’ 눈길…침대는 단순한 가구가 아닌, 삶이 머무는 공간

“THE BED IS A PLACE”…”침대는 삶이 머무는 공간입니다.”

이탈리아 럭셔리 리넨 브랜드 "프레떼(FRETTE)"가 새로운 글로벌 캠페인을 공개했다. 프레떼는 이번 캠페인을 통해 침대를 단순한 가구가 아닌, 삶과 사랑, 그리고 소속감이 머무르는 특별한 공간으로 다시 바라보게 한다. 캠페인의 메시지는 "The Bed is a Place - 침대는 단순히 쉬는 곳이 아니라, 돌아오는 곳."이다. 침구를 넘어 우리의 하루와 감정, 그리고 라이프스타일까지 아우르는 상징적인 경험을 제안한다.

프레떼의 새로운 ICONS 캠페인은 서로 다른 감성을 담은 세 가지 테마로 구성되며, 이는 단순한 제품 콘셉트를 넘어 프레떼가 앞으로 추구할 브랜드의 미래 방향성을 보여주는 세 가지 축이기도 하다.

Naturalismo(나뚜랄리즈모)는 천연 유기농 원면을 유기농 염료로 완성한 자연 친화적 시리즈로 맨발로 걷는 듯한 편안함, 자연스러운 일상, 진정한 휴식을 통한 본연의 자아로 돌아가는 순간을 형상화하였다.

Divine(디바인)은 인류 최초의 원단 소재인 아마를 프레떼만의 사틴 기법으로 부드럽게 가공하여 아마 원단의 선입견을 타파한 시리즈로 고요하고 성스러운 휴식, 혼자 있어도 충만한 마음을 상징한다.

Ultimate (얼티밋)은 프레떼의 가장 최상급 라인으로 1,000TC 면을 통한 리넨의 정수를 느껴볼 수 있는 시리즈다. 실크처럼 부드러운 감촉, 포근함을 오래 머물게 하는 시간으로 기억된다는 것을 의미한다.

이 세 무드는 프레떼가 수십 년간 쌓아온 장인정신을 바탕으로 하면서도, 앞으로 브랜드가 펼쳐갈 감성·품질·라이프스타일의 지향점을 상징한다. 다시 말해, ICONS 라인은 프레떼가 미래에도 이어가고자 하는 핵심 가치이자 브랜드 비전의 시작점이다.

프레떼는 감각적인 디자인과 뛰어난 품질을 통해, 매일의 잠을 하나의 웰니스 의식으로 끌어올린다.

프레떼 공식 수입사 윤승환 대표는 "ICONS 캠페인은 일상의 휴식을 특별한 경험으로 바꾸려는 프레떼의 철학이 담겨 있습니다. 한 장의 리넨이 주는 공간의 완성, 그리고 나를 위한 환대(Omotenashi)의 본질을 전하고 싶습니다."라고 설명했다.

이번 캠페인은 소셜미디어와 디지털 플랫폼, 프레떼 부티크 런칭 행사, 전 세계 럭셔리 호텔 및 레지던스와의 협업 등을 통해 소비자에게 소개될 예정이다. 대표 제품으로는 클래식 시트 세트(Classic Sheet Set), 트리플 보르돈(Triplo Bourdon) 라인, 그레이스 자카드(Grace Jacquard) 등이 포함된다.

또한 프레떼의 우아한 라운지웨어 라인 "프레떼 투 웨어(Frette-to-wear)"도 함께 선보인다. 정제된 실루엣과 고급스러운 디자인의 슬립웨어는 프레떼가 제시하는 최상의 '인-홈 웰니스 경험'을 완성한다.

프레떼는 이번 캠페인을 통해 침대를 '하루의 끝'이 아닌, 새로운 삶을 만들어가는 공간으로 바라본다. 특별한 공간에서 우리는 매일의 순간을 더 깊고 의미 있게 채울 수 있다. 캠페인에 대한 자세한 내용은 프레떼 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

1860년 설립된 프레떼는 전 세계 유명 호텔과 프라이빗 레지던스에 이탈리아 장인정신이 깃든 리넨을 공급해 왔다. 지금도 변함없는 품질과 세련된 디자인으로 전 세계 고객의 집에 우아함과 편안함을 더하며, 가장 사적인 공간인 '집'을 특별한 경험의 무대로 바꾸어주고 있다.





