코웨이, 3분기 영업익 2431억원…"얼음정수기 판매량 최고"

이서희기자

입력2025.11.07 10:41

매출 1조2544억원
8~9월 국내 얼음정수기 판매량 최고
해외 법인도 탄탄한 성장세

코웨이는 올해 3분기 영업이익(연결기준)이 2431억원으로 전년 동기 대비 17.4% 늘었다고 7일 공시했다.

같은 기간 매출은 1조2544억원으로 14.0% 증가했다. 올해 3분기까지의 누적 영업이익은 6970억원, 매출은 3조6882억원으로 전년 동기 대비 각각 13.9%, 15.8% 늘었다.


국내 매출은 올해 출시한 신제품 '아이콘 얼음정수기 시리즈 3종'이 견인했다. 3분기 국내 매출은 7402억원으로 전년 동기 대비 12.0% 늘었다. 지난 8~9월 전체 얼음정수기 판매량은 전년 동기 대비 25.0% 늘며 최고 기록을 썼다. 코웨이 관계자는 "초소형부터 대용량까지 제품의 라인업을 다양화한 결과"라고 분석했다.

해외 매출도 탄탄한 성장세를 이어갔다. 3분기 해외법인 매출은 4693억원으로 전년 동기 대비 19.9% 증가했다. 주요 법인인 말레이시아가 3521억원으로 전년 동기 대비 20.0% 늘었고, 미국은 575억원으로 전년 동기 대비 7.8% 뛰었다. 최근 가파른 성장세를 보이며 신(新)시장으로 평가받는 태국이 같은 기간 418억원으로 28.5% 증가했다.


김순태 코웨이 CFO(최고재무관리자)는 "환경 가전 주력 제품군의 높은 판매량 확대와 더불어 비렉스(BEREX) 침대·안마의자 등의 안정적인 성장이 전체 실적을 견인했다"며 "핵심 사업 경쟁력 제고를 기반으로 미래 성장 동력을 강화해나가며 국내 및 해외 모두에서 균형적인 성장 모멘텀을 지속해나가겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

