나인브릿지 X 카카오엔터테인먼트, 수능 응원 담은 ‘쫀냐미 찹쌀떡’ 출시

경기도 ‘K-콘텐츠 IP 융·복합 제작 지원’ 사업 일환, 카카오엔터테인먼트와 나인브릿지 협업 완성

경기도와 경기콘텐츠진흥원이 추진한 'K-콘텐츠 IP 융·복합 제작 지원 사업'의 일환으로, ㈜나인브릿지가 카카오엔터테인먼트와 함께 '쫀냐미×나인브릿지 콜라보 시리즈'를 11월 정식 출시했다.

이번 시리즈는 인스타그램과 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 IP '지구 정복! 쫀냐미'의 주인공 '쫀냐미'를 기반으로 한 총 8종의 라이프스타일 제품으로, 귀여움과 실용성을 결합한 디자인이 특징이다.

특히 수능 시즌에 맞춰 출시된 한정판 제품 '쫀냐미 찹쌀떡'은 "쫀쫀하게 붙자"는 의미의 수험생 응원 메시지를 담았다. 부드러운 유크림과 국산 찹쌀로 만들어져 달콤한 응원의 맛을 전한다.

이 외에도 ▲샤브샤브 쫀냐미 가습기 ▲파자마 쫀냐미 미니조명 ▲빼꼼 모니터 방향제 ▲토마토쫀냐미 보조배터리 ▲키링 3종 등 총 8가지 제품이 함께 공개됐다.

㈜나인브릿지는 카카오프렌즈, 쿠키런 등 다양한 캐릭터 IP와 협업해온 IP 융합 제조 전문기업으로, 이번 협업을 통해 "웹툰 IP와 제조기업이 함께 성장하는 상생 모델"을 제시했다.

'쫀냐미×나인브릿지' 제품은 11월 7일 카카오톡 선물하기를 통해 단독 런칭되며, 이후 대쉬크랩 스마트스토어 등에서도 순차적으로 만나볼 수 있다.

또한 11월 7일부터 20일까지 판교 '카페 운중동'에서 팝업 쇼룸이 운영된다. 현장에서는 쫀냐미 굿즈 전시와 포토존, 제품 판매가 함께 진행되어 팬들에게 특별한 체험 공간을 제공할 예정이다.





