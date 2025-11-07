[포토] 장중 반등 성공한 코스피

코스피 지수가 1% 넘게 하락 하면서 장을 시작 후 반등에 성공한 7일 서울 중구 하나은행 딜링훔 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.







