코스피 지수가 1% 넘게 하락 하면 장을 시작한 7일 서울 중구 하나은행 딜링훔 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.
[포토] 1450원 찍은 환율
2025년 11월 07일(금)
