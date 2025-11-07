노원구, ‘미래 교육’ 특화 지원사업 활기

교실 밖 지역사회·일상 속으로 배움 확장

서울 노원구(구청장 오승록)는 학교와 마을, 가정이 함께 참여하는 창의적 교육 생태계 조성을 위해 ‘노원미래교육지구’를 운영하며 다양한 교육 특화 지원사업을 추진하고 있다고 7일 밝혔다.

노원미래교육지구는 교실 밖 지역사회로 배움을 확장해 학생의 전인적 성장을 돕는 것이 핵심 목표다. 구는 이를 위해 지역 내 초·중·고·특수학교 96개교를 대상으로 문예·체험활동을 지원하는 ‘마을교사 프로그램’과 ‘힐링체험교실’을 운영하며, 다양한 현장 학습의 기회를 제공하고 있다.

또 수학문화관, 천문우주과학관, 서울시립과학관 등 지역의 풍부한 교육 인프라를 연계해 과학·예술·환경 분야의 창의체험 프로그램을 운영하고, 이동 편의를 위한 ‘창의체험버스’도 큰 호응을 얻고 있다.

구는 정서와 심리 영역에서도 세심한 지원을 이어가고 있다. 노원청소년상담복지센터, 학교밖지원센터 꿈드림 등과 협력해 위기청소년 지원, 또래관계 회복, 학업중단 예방 프로그램을 운영하며, 아이들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 제공한다.

학부모와의 협력도 활발하다. ‘보석 같은 하루’ 학부모 참여 프로그램과 학부모 동아리 활동을 통해 가정과 학교가 함께 교육을 만들어가는 문화를 형성하고 있다.

불암산 생태학습관, 노원정원지원센터, 전통문화체험관 등 지역의 다양한 교육자원을 학교 수업과 연계해 학생들이 일상 속에서 배움과 돌봄, 휴식을 함께 경험할 수 있도록 하는 것도 특징이다.

아울러 학생 자치력 강화를 위한 ‘H·O·T(Heart Of Teenager) 학생회 활동 지원’ 사업과 ‘마중물 청소년 동아리 지원사업’을 통해 학생들이 민주적 의사결정과 리더십을 배우고 자발적인 동아리 활동을 펼칠 수 있도록 지원하고 있다. ‘청소년 사회참여 프로젝트-시작된 변화’와 청소년 창업 프로젝트 등은 주도성과 문제 해결력을 기르는 대표 프로그램으로 꼽힌다.

초등학교 17개교에는 전문 상담사를 배치해 심리상담, 정서코칭, 또래관계 프로그램을 운영하며 학생의 학교생활 적응을 지원하고 있다.

오승록 노원구청장은 “노원은 학습뿐 아니라 심리 안정과 다양한 체험을 아우르는 진정한 교육특구를 지향하고 있다”며 “아이 한 명, 한 명이 행복하게 성장할 수 있도록 학교와 마을, 가정이 함께 손잡고 미래교육을 실현해 나가겠다”고 말했다.

