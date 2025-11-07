본문 바로가기
키움증권, MTS 전산장애…美 투자자 곤혹

유현석기자

입력2025.11.07 09:00

키움증권 모바일트레이딩시스템(MTS)서 지난 밤사이 전산장애가 발생해 투자자들이 불편을 겪은 것으로 7일 확인됐다.


키움증권, MTS 전산장애…美 투자자 곤혹
키움증권은 지난 6일 홈페이지를 통해 MTS 영웅문S#에서 일부 접속 불안정 현상이 나타나고 있다고 공지했다. 이로인해 일부 사용자가 투자 거래에 어려움을 겪었다.

이용자들에 따르면 영웅문S#에 접속하려고 하면 'Scrpt error reported'(스크립트 오류 보고)라는 메시지와 함께 재부팅되는 현상이 나타났다.


간밤 뉴욕증시가 미국 대규모 감원 삭풍에 급락한 상황에서 이런 문제가 발생하면서 투자자들의 항의도 빗발쳤다.


키움증권에 따르면 영웅문S# 일부 프로그램 결함으로 인해 접속 장애가 발생했으며 현재는 조치를 완료한 상태다. 키움증권 관계자는 "전날 오후 10시20~50분 사이 접속한 고객에게 문제가 발생했다"며 "50분 이후 접속한 고객은 문제가 없다"고 설명했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

