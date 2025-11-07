현대차, 임직원 참여형 안전문화 행사 'H-안전투게더' 개최

현대자동차가 지난 5일과 6일 울산공장에서 임직원 참여형 안전문화 행사 'H-안전투게더: 안전의 가치, 모두 다 같이'를 개최했다고 7일 밝혔다.

현대차는 울산공장 잔디광장에 1000석 규모의 행사장 'H-아레나'를 마련해 임직원이 가족·동료와 함께 다양한 프로그램에 참여할 수 있도록 했다.

이번 H-안전투게더는 역대 안전문화 행사로는 최초로 본사와 연구소, 울산·전주·아산공장 등 모든 구성원을 대상으로 열렸다.

행사 기간 ▲사업부별 안전 보드게임 대결 '모두의 안전' ▲임직원 가족이 함께 참여하는 '가족 안전 골든벨' ▲안전부스에서 미션을 수행하고 인증 도장을 모으는 '안전 스탬프 투어' 등이 진행됐다.

또 ▲안전 뮤지컬 '웰컴 투 더 세이프티 존' ▲페이스 페인팅 및 캐리커처 그리기 프로그램 ▲즉석 안전 퀴즈 등 임직원 가족을 위한 다양한 프로그램도 함께 운영됐다.

현대차 관계자는 "임직원 모두가 '나의 안전이 곧 가족의 행복'이라는 인식을 공유할 수 있도록 이번 안전문화 프로그램을 기획했다"며 "안전의 가치를 함께 실천하는 선진 안전문화 확립에 앞장설 것"이라고 했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



