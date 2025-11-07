美 인력 확보 팔걷은 현대차…조지아주 전기차 교육센터 개관

현대자동차그룹이 6일(현지시간) 미국 조지아주에 차세대 전기차 제조 전문가를 양성하는 '조지아 현대 모빌리티 트레이닝 센터(Hyundai Mobility Training Center of Georgia)'를 개관했다.

이날 열린 개관식은 허태양 현대차 그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 최고경영자(CEO·상무)와 브라이언 켐프 미국 조지아 주지사 등 주요 관계자가 참석했다.

호세 무뇨스 현대자동차 최고경영자(CEO·사장)는 "조지아 현대 모빌리티 트레이닝 센터는 우리가 사람에 투자하며 미국 내 고임금 일자리를 창출한다는 의지를 보여준다"며 "세계에서 가장 진보된 공장 중 하나인 HMGMA가 생산을 확대하면서 차세대 차량을 생산할 수 있는 숙련된 인력이 필요하다"고 했다.

켐프 주지사는 "언제나 양질의 일자리를 제공하고 성공에 필요한 기술을 연결하는 데 집중해 왔다"며 "이 센터는 앞으로 세대에 걸쳐서 수천명이 혜택을 누릴 수 있도록 필요한 지식을 제공할 것"이라고 했다.

조지아주 최초 전기차 전문 교육시설인 이 센터는 8만9000제곱피트(8268제곱미터) 규모로 HMGMA 공장이 있는 브라이언 카운티 인근에 자리했다. 이곳에서 최대 824명을 동시에 교육할 수 있고 2031년까지 총 8500개의 일자리를 창출할 전망이다. 조지아기술대학시스템(TCSG) 산하 인력개발 프로그램인 조지아 퀵스타트가 운영한다.





전영주 기자



