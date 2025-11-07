기보, 국립부경대와 미래산업 선도기업 발굴 '맞손'

부경대, 기보에 중소기업 추천

기보가 금융·비금융 지원

기술보증기금은 국립부경대학교와 '미래산업 선도기업 발굴 및 육성을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.

기술보증기금이 국립부경대학교와 미래산업 선도기업 육성을 위한 업무협약을 체결하고 있다.

이번 협약은 양 기관이 부산 지역의 미래산업을 선도할 유망 중소기업을 공동 발굴하고, 기술사업화 및 스케일업을 체계적으로 지원하기 위한 협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 부경대 RISE(지역혁신 중심 대학지원체계) 사업단은 기술 혁신성과 성장 가능성이 높은 중소기업을 기보에 추천하고, 기보는 추천기업을 대상으로 ▲성장단계별 맞춤형 보증 ▲직접 투자 우선 검토 ▲기술평가 및 기술이전·보호 ▲기술경영 컨설팅 등 종합적인 금융·비금융 지원을 제공할 예정이다.

지원 대상은 부경대가 운영 중인 산학협력 플랫폼 'OPEN UIC(University-Industry Collaboration)' 소속 기업 중 블루 UIC(수산 해양 분야), 그린 UIC(에너지 테크 분야) 참여기업과 부경대 기술지주회사의 투자기업 등이다.

기보는 이번 협약을 통해 지역 내 기술혁신 기반 스타트업의 사업화 역량을 강화하며 지역산업과 연계한 혁신 생태계 조성에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

김대철 기보 이사는 "이번 협약은 지역 대학과의 긴밀한 협력을 통해 기술혁신기업의 성장 생태계를 한층 강화하는 중요한 발판이 될 것"이라며 "기보는 앞으로도 지역 유관기관과 협업을 확대해 유망 중소기업의 발굴과 성장 도약을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



