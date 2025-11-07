본문 바로가기
곡성 섬진강기차마을, '로컬 한잔 이벤트' 카페 모집

호남취재본부 허선식기자

입력2025.11.07 11:25

오는 20일부터 운영…로컬 상생형 이벤트

전남 곡성군(군수 조상래)이 지역 상권과 함께하는 감사 이벤트 '섬진강 기차마을 로컬 한잔'을 오는 20일부터 운영한다고 밝혔다.


이번 행사는 섬진강기차마을 유료 입장객에게 지역 카페에서 사용할 수 있는 3,000원 쿠폰을 제공해 관광객의 소비가 지역 내로 확산하는 로컬 상생형 이벤트다.

곡성군 청사 전경.

곡성군 청사 전경.

이에 따라 군은 지난 4일부터 오는 14일까지 행사에 참여할 카페를 모집하고 있다. 참여 조건은 곡성군 관내에서 영업 중인 일반 카페, 디지털 관광주민증 혜택 제공업체 가입 필수, 행사 기간에 쿠폰 사용과 정산이 가능한 업소로 3가지 조건을 충족해야 한다고 밝혔다.

참여 업체는 이벤트 기간 중 쿠폰 사용 실적에 따라 사후 정산(1매당 3,000원)을 받을 수 있으며, 군은 공식 홍보물 및 SNS를 통해 참여 카페를 함께 홍보할 예정이다.


군 관계자는 "이번 이벤트는 연말을 맞아 관광객에게는 감사의 마음을, 지역 카페에는 새로운 고객 유입의 기회를 선물하는 상생 프로그램"이라며 "곡성의 감성을 담은 한 잔으로 지역이 더 따뜻해지길 기대한다"고 말했다.


한편, 곡성군은 디지털 관광주민증 참여 업소를 대상으로 다양한 이벤트를 확대하고 지역 식당이 참여하는 '로컬 한상', 지역 숙박 업체가 참여하는 '로컬 한잠' 등을 추진할 계획이다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
