위성락 "핵 추진 잠수함, 한국서 건조할 것"

국회 운영위원회 국감서 발언

"필리조선소는 현실적이지 않아"

위성락 국가안보실장은 6일 국회 운영위원회 국정감사에 나가 재래식 무장 원자력(핵) 추진 잠수함 건조 논의와 관련해 "한국에서 만드는 방안을 추진하려 한다"고 말했다.

위성락 국가안보실장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

위 실장은 이날 강선영 국민의힘 의원의 관련 질의를 받고 이와 같이 밝혔다. 그는 "미국 필라델피아 조선소(필리조선소) 잠수함 시설에 투자하는 것은 현실적이지 않다"며 "(미국 업체인) 제너럴 다이내믹스에 우리의 잠수함을 지어달라고 하는 것 역시 현실적이지 않은 방안"이라고 설명했다.

지나치게 비용이 많이 소요되는 것 아니냐는 지적에는 "우리는 버지니아급 미국형 잠수함이 아닌, 우리의 수요에 맞는 저렴한 잠수함을 추진하려 한다"며 "비용 대비 효용이 좋은 원자력잠수함을 추진하겠다"고 밝혔다.

한편 위 실장은 유상범 국민의힘 의원이 이른바 '두 국가론'에 대한 정부의 입장을 묻자 "남북관계는 잠정적 특수관계라는 것이 정부의 입장"이라며 "(두 국가론에는) 동의하지 않는다"고 했다. 정동영 통일부 장관은 찬성하지 않느냐는 질문에는 "정 장관의 생각도 정부의 입장에서 크게 다르지 않다"고 답했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>