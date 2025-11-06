극우 테러 겪은 독일 하나우서…"피로 새긴 나치 상징 대거 발견"

차량 50여대에 하켄크로이츠 낙서

독일에서 나치 상징 하켄크로이츠(갈고리 십자) 낙서가 대거 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

6일(현지시간) dpa통신 등에 따르면 헤센주 경찰은 전날 밤 하나우 시내에서 차량 약 50대의 보닛 등에 붉은색 액체로 낙서된 흔적을 발견했다. 경찰은 또 우편함과 건물 외벽 등에서도 유사한 형태의 낙서를 확인했다고 밝혔다.

낙서의 절반 이상은 나치를 상징하는 하켄크로이츠 모양이었고, 분석 결과 낙서에 쓰인 액체는 인간 혈액으로 파악됐다. 다만 혈액의 양이 목숨에 지장을 줄 정도는 아닌 것으로 알려졌다.

경찰은 위헌조직 표시 사용과 재물손괴 혐의로 수사에 착수했다.

하나우는 독일 남서부 프랑크푸르트 인근 도시로, 2020년 2월 독일인 극우주의자가 시내 시샤(물담배) 카페 등지에서 총기를 난사해 9명이 숨지는 사건이 발생한 곳이다.

정치권은 나치의 유대인 공격을 반성하는 크리스탈나흐트(수정의 밤) 기념일(11월9일)을 앞두고 또 혐오 범죄가 발생했다며 조속한 범인 검거를 촉구했다. 오미드 누리푸어 연방의회 부의장은 "하나우 심장부를 겨냥해 5년 전 우익 테러 공격의 상처를 끄집어낸 사건"이라며 "신속히 진상을 규명해야 한다"고 말했다.

하나우시는 이번 사건에 대해 형사고발 조치를 취했다. 클라우스 카민스키 하나우 시장은 "하나우는 증오와 인종차별, 그리고 모든 형태의 극단주의적 상징에 반대하는 도시 공동체를 지향한다"며 "이번에 일어난 일은 인간으로서의 품위와 도리를 완전히 넘어선 행위"라고 목소리를 높였다.





