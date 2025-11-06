'1조원 사나이' 오타니 아내, 구형폰 하나로 시선 집중

다저스 우승 퍼레이드서 포착된 오타니 부부

아내 다나카, 구형 아이폰13 들어 화제

'7억 달러(1조)의 사나이' 야구선수 오타니 쇼헤이(31·LA 다저스)가 또 한 번 예상치 못한 이유로 주목받고 있다. 이번에는 아내 다나카 마미코의 구형 휴대전화 때문이다.

LA 다저스 메이저리그 월드시리즈 2연패 달성 기념 카퍼레이드에서 오타니 쇼헤이. AP 연합뉴스

오타니 부부는 지난 3일(현지시간) 캘리포니아 로스앤젤레스에서 열린 다저스의 월드시리즈 2연패 기념 퍼레이드에 모습을 드러냈다. 이들은 오픈형 버스 위에서 팬들의 환호에 화답했고, 이 모습을 자신의 스마트폰에 담는 다나카의 모습이 매체와 팬들의 카메라에 포착됐다. 이 과정에서 다나카가 사용하던 휴대전화가 눈길을 끌었다. 최신형 모델이 아닌, 4년 전 출시된 아이폰 13 미니였기 때문이다.

사진이 공개되자 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 "7억 달러 사나이 아내가 구형 아이폰을 쓴다니 의외다", "진짜 부자들은 과시하지 않는다", "정말 검소하다" 등의 반응이 이어졌다.

오타니는 현재 세계에서 가장 높은 몸값을 지닌 선수 중 한 명이다. 2023년 12월 다저스와 10년 총액 7억 달러(약 1조 100억원)에 계약하며 스포츠 사상 최대 규모의 단일 계약 기록을 세웠다. 미국 매체 스포르티코에 따르면 그는 지난해 광고와 스폰서 수입만으로도 약 7000만 달러(한화 약 1000억원)를 벌어들였다.

오타니 쇼헤이와 아내 다나카 마미코. LA 다저스 페이스북

오타니 부부는 지난해 3월 깜짝 결혼 발표로 세간의 주목을 받았다. 열애설 한번 없던 오타니가 결혼을 발표하자, 팬들은 그의 배우자 정체에 큰 관심을 보였다. 오타니는 같은 달 서울 고척스카이돔에서 열린 MLB '서울시리즈' 경기에서 아내를 처음 공식 석상에 동반했고, 이후 다나카도 남편 못지않은 화제를 몰고 다녔다.

특히 다나카는 소박하고 검소한 모습으로 신선한 인상을 줬다. 고척돔을 찾았을 당시에도 그는 오타니의 부모와 함께 VIP석이 아닌 일반 관중석에서 경기를 관람했고, 다저스 선수단 만찬 자리에는 약 5만원대 스페인 브랜드 자라(ZARA)의 숄더백을 들고 참석했다. 해당 제품은 방송 직후 일본 전역에서 동나기도 했다.

이 같은 행보는 오타니 가족의 가풍과도 맞닿아 있다는 평가다. 오타니가 어마어마한 수입을 벌어들이고 있지만, 그의 어머니는 파트타임 아르바이트를 그만두지 않는 등 자신의 일상을 그대로 이어가고 있는 것으로 유명하다. 아버지도 "아들이 성공했다고 해서 우리를 먹여 살리라고 요구하기는 어렵다"고 말한 바 있다. 형과 누나 역시 결혼할 때 "돈을 보태고 싶다"는 오타니의 제안을 거절한 것으로 알려졌다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



