산업부, 탄소중립 선도 16개 프로젝트에 2973억 융자 지원

정유·조선·수소 등 9630억 민간투자 유발

2035 NDC 앞두고 '그린전환' 가속

산업통상부는 탄소감축을 위한 시설과 연구개발(R&D)에 투자하는 신규 16개 프로젝트에 향후 3년간 총 2973억원의 융자금을 지원한다고 6일 밝혔다. 이를 통해 약 9630억원 규모의 민간 투자가 새롭게 유발될 전망이다.

이번 지원은 '탄소중립전환 선도프로젝트 융자지원사업'의 일환이다. 온실가스 배출을 획기적으로 줄이는 설비나 혁신적인 기술개발 프로젝트에 자금을 지원하는 제도다. 산업부는 지난 상반기 1차로 9개 프로젝트를 선정한 데 이어, 8월부터 진행된 2차 공고와 심사를 거쳐 16개 프로젝트를 추가 선정했다. 이달부터 14개 시중은행을 통해 본격적인 대출이 실행될 예정이다.

선정된 기업들은 1.3%의 저금리로 최대 500억원까지 융자받을 수 있으며, 정유·조선 등 산업 분야와 수소·연료전지 등 에너지 부문을 중심으로 다양한 탄소중립 사업을 추진할 계획이다. 특히 경기 침체와 투자 위축 속에서도 총 9630억원에 달하는 민간 투자가 예상돼, 탄소중립 전환 촉진에 실질적인 동력이 될 것으로 기대된다.

산업부는 2022년부터 올해까지 누적 95건의 프로젝트에 약 8000억원의 융자를 지원하며, 이를 통해 총 3조4000억원 규모의 민간 투자를 이끌어낼 것으로 내다봤다.

박동일 산업정책실장은 "조만간 2035년 국가온실가스감축목표(NDC) 발표를 앞두고 선도 프로젝트를 추가 선정한 것은 매우 시의적절하다"며 "우리 산업이 저탄소·고부가가치 중심으로 빠르게 그린전환(GX)할 수 있도록 기업들의 선제적 투자와 노력을 당부한다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>