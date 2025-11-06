[내일 날씨]광주·전남 맑고 일교차 커…해상 강풍 주의

서울 낮기온이 20도에 육박하며 포근한 가을 날씨를 보인 6일 서울 종로구 열린송현 녹지광장에서 외국인 관광객들이 반소매 셔츠 차림으로 오가며 풍경을 감상하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

7일 광주·전남은 대체로 맑겠지만 일부 해상에는 강한 바람이 불겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 20~22도로 오르겠다.

남해서부 동쪽 먼바다와 서해남부 먼바다에는 시속 30~45㎞(초속 8~13ｍ)의 바람이 불고, 물결은 1.0~2.5ｍ로 높게 일겠다. 초미세먼지 농도는 '보통' 수준을 유지할 전망이다.

기상청 관계자는 "달의 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 시기이므로 만조 때 해안가 저지대 침수나 하수 역류 피해가 없도록 시설물 관리에 유의해 달라"고 당부했다.





