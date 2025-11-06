[포토] 발언하는 박지희 코코지 대표

박지희 코코지 대표가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 여성리더스포럼'에 참석해 '저출생 대전환: 테크로 여는 새로운 육아'란 주제로 토론하고 있다.







