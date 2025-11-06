"AI 자율운항선박, 예타 면제"…미래 해운 혁명 R&D 본격 시동

총 3026억 규모 '미래 판기술 프로젝트'도 공모

정부가 인공지능(AI) 완전자율운항선박 기술개발 사업을 예비타당성조사(예타) 없이 추진하기로 결정했다. 이에 따라 해양·조선산업의 디지털 전환을 앞당길 핵심 연구개발(R&D) 사업이 본궤도에 오른다.

과학기술정보통신부는 6일 임요업 과학기술혁신조정관 주재로 열린 '2025년 제8회 국가연구개발사업평가 총괄위원회'에서 'AI 완전자율운항선박 기술개발(해양수산부·산업통상부)' 사업의 예타 면제를 최종 확정했다고 밝혔다.

이 사업은 선박 운항 전 과정을 AI가 스스로 수행하는 레벨4 완전자율운항 기술 확보를 목표로 한다. 기존 '자율운항선박 기술개발사업(2020~2025, 1603억 원)'이 선원 미승선 원격제어 수준(레벨3)에 머물렀던 것과 달리 후속 사업에서는 무인 항해, 기관 자동화, 검인증·실증 기술까지 포함한 완전무인 운항 체계 개발이 추진된다.

국제해사기구(IMO)가 2032년까지 자율운항선박 국제표준 제정을 예고한 만큼 정부는 이번 예타 면제를 통해 글로벌 기술경쟁에서 조기 주도권을 확보하겠다는 구상이다. 향후 사업계획 적정성 검토를 거쳐 총사업비와 세부 내용을 확정하고, 2026년부터 본격 착수한다.

이날 위원회는 함께 심의된 '미래 판기술 프로젝트(산업통상부)'의 사업계획 적정성도 통과시켰다. 해당 사업은 10년 안팎의 기간 동안 신시장을 창출할 '10대 미래 판기술'을 선정해 기술개발부터 상용화, 산업생태계 조성까지 지원하는 초대형 R&D 프로젝트다. 위원회는 사업 규모를 11년간 총 3026억 원(국비 2726억 원)으로 확정하고, 산업부가 즉시 과제 공모에 나서기로 했다.

박인규 과학기술혁신본부장은 "AI 자율운항선박과 같은 전략적 R&D 투자는 국가 신성장동력으로 이어질 핵심 기반"이라며 "과학기술이 우리 사회의 지속 가능한 발전을 견인할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





