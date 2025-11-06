본문 바로가기
"생명존중·국민안전 최우선" … 창원특례시, 119소방의 날 기념식 개최

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.06 14:20

언론사 홈 구독
소방공무원의 자긍심 고취와
창원시 안전 염원을 위한 행사

경남 창원특례시는 6일 진해구청 대회의실에서 제63주년 소방의날 행사를 개최했다.

창원특례시, 제63주년 119소방의 날 기념식 개최.

창원특례시, 제63주년 119소방의 날 기념식 개최.

이날 기념식에는 장금용 창원특례시장 권한대행을 비롯해 손태화 창원특례시의회 의장, 권성현 부의장 등 시의원 35명과 창원소방본부장, 유관기관장 등 약 400여명이 참석했다.


행사는 새 정부 출범 이후 시민과의 소통·공감을 통해 어떠한 재난에도 시민의 생명과 재산을 지키겠다는 소방의 의지를 표현하기 위해 마련됐다.

'생명존중, 국민안전 최우선'을 주제로 열린 기념식은 개식선언, 유공자 포상 수여, 기념사, 축하공연 순으로 진행됐다.


유공자 표창에서는 장우영 창원소방본부 소방행정과장이 근정포장을 받았으며, 소방공무원·의용소방대원·일반시민 등 30명에게 표창을 수여했다.


올해 63번째를 맞은 소방의 날 11월 9일은 국민들에게 화재에 대한 이해와 경각심을 높이고 사전에 화재를 예방함으로써 국민의 재산과 생명을 보호하기 위해 제정된 법정 기념일이다.

시는 이번 행사를 계기로 소방공무원과 시민 모두가 안전과 함께하는 창원을 만들어 나갈 계획이다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "재난 현장에서 시민의 생명과 재산을 지키기 위해 헌신하는 소방공무원이 있어 시민 모두가 안전할 수 있다"며 "최일선에서 시민의 손과 발이 되어주는 소방공무원 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
