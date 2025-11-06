본문 바로가기
루킨스, '루킨스 두피 슬로우에이징 디바이스' 출시

정진기자

입력2025.11.06 14:10

루킨스, ‘루킨스 두피 슬로우에이징 디바이스’ 출시
뷰티 브랜드 루킨스(LUKINS)가 660nm 적외선과 EMS 전기자극을 결합한 프리미엄 두피 디바이스 '루킨스 두피 슬로우에이징 디바이스' 출시 소식을 밝혔다.


해당 제품은 두피 혈류 개선 및 모근 활성화를 통해 집에서도 전문 에스테틱 수준의 두피 케어를 가능하게 하는 것이 특징이다.

4D 마사지 테크놀로지(사람 손길처럼 섬세하게 잡아주고 주무르는 리얼 그립 마사지 구현)와 더불어, 3단계 맞춤 모드로 개인별 맞춤 케어를 할 수 있다. 또한, 루킨스는 디바이스에 주입해 사용할 수 있는 '루킨스 두피 슬로우에이징 앰플'을 함께 선보이며, 두피 슬로우에이징을 돕는 홈클리닉 루틴을 완성했다.


이에 10월 31일(금)부터 루킨스 공식몰을 통해 사전 예약 프로모션이 진행 중이며, 11월 말 공식 론칭을 앞두고 있다. 해당 프로모션을 통해 최대 61%까지 할인 혜택이 제공되며, 구매 전 고객 대상으로 '루킨스 두피 슬로우에이징 앰플' 1병도 증정한다.


루킨스 관계자는 "론칭 1년 6개월 만에 매출 300억 원을 달성한 프리미엄 뷰티 전문 브랜드로, 차별화된 기술력과 감각적인 디자인을 통해 빠르게 시장을 확장하고 있다"며 "이번 두피 디바이스와 앰플 론칭을 시작으로, 헤어케어 시장에 제품들을 꾸준히 확장 개발해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편, 루킨스가 선보인 '루킨스 두피 슬로우에이징 디바이스'와 '루킨스 두피 슬로우에이징 앰플' 및 프로모션에 대한 보다 자세한 사항은 공식몰을 통해 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
