수원 행리단길, 휠체어·유아차 타고 카페투어 OK

수원화성 행궁동의 '행리단길' 일대에서 휄체어나 유아차 등 이동약자를 위한 접근성 확보가 이뤄졌다. 모바일 지도에 접근성 정보를 표기해 누구나 손쉽게 확인할 수 있다.

대한상공회의소 신기업가정신협의회(ERT)는 6일 수원·화성 상의 주요 기업 임직원 50여명과 함께 수원화성 행리단길 일대 식당·카페·편의점 등 200여곳의 편의시설을 찾아 출입구 경사로 유무 및 휠체어 진입 가능 여부 등 이동약자를 위한 접근성 정보를 지도 앱에 등록했다.

이번 프로젝트는 이동약자에 대한 사회적 공감대를 확산하고, 기업 구성원이 일상에서 직접 실천하기 위해 마련됐다. 특히 유동 인구와 관광객이 많은 행리단길을 대상 지역으로 선정해 이동약자도 불편 없이 '핫플'을 찾을 수 있도록 정보를 제공한다는 점에서 의미를 더했다.

이날 행사에는 김재옥 수원상의 회장, 안상교 화성상의 회장, 박동민 대한상의 전무이사를 비롯해 지역 기업 임직원이 함께했다. 또 이동약자 접근성 정보를 제공하는 비영리 사단법인 '계단뿌셔클럽', 경사로 설치를 지원하는 '모두의1층(두루)' 등 관계자와 개선점을 논의했다.

이동약자는 장애인·고령자·유아차 이용자 등 일상에서 이동에 불편을 겪는 사람으로, 전체 인구의 30.9%(약 1580만 명)에 해당한다. 그러나 이들을 위한 정보 제공이나 인프라 개선 노력은 부족하다. 대한상의는 민간의 참여를 통해 지역 접근성 개선에 나선다는 방침이다.

대한상의 신기업가정신협의회는 이번 현장 활동을 시작으로, 오는 11일부터 2주간 회원기업 임직원 100여명이 참여하는 온라인 챌린지도 진행한다. 참가자는 '계단뿌셔클럽' 모바일 앱을 활용해 각 기업 인근 식당·카페 등 편의시설의 접근성 정보를 직접 등록할 수 있다.





