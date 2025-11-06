본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

무안군, 외국인 유학생 지역문화 탐방·기업 견학

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.06 14:39

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 산업·문화 이해 돕는 교류 프로그램

무안군이 외국인 유학생들을 대상으로 지역탐방 견학프로그램을 운영했다. 무안군 제공

무안군이 외국인 유학생들을 대상으로 지역탐방 견학프로그램을 운영했다. 무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군은 지난 5일 관내 대학에 재학 중인 외국인 유학생 30명을 대상으로 '외국인 유학생 지역문화 탐방 및 기업 견학 프로그램'을 실시했다고 밝혔다.


이번 프로그램은 외국인 유학생들이 지역의 역사와 문화를 체험하고, 무안의 산업 구조를 이해할 수 있도록 마련된 것으로 올해 처음 추진됐다.

참가자들은 황토갯벌랜드, 밀리터리테마파크, 식영정, 초의선사 탄생지 등 주요 관광지와 문화유적을 둘러보며 지역의 정체성을 체험했다. 특히 초의선사 탄생지에서는 다도 체험이 진행돼 유학생들이 한국 전통문화의 정취를 느끼는 시간을 가졌다.


또한 청계농공단지와 일로농공단지 내 4개 지역기업을 방문해 산업 현장을 직접 살펴보며 무안의 주요 산업 구조와 일자리 여건을 이해하는 기회를 가졌다.


김산 무안군수는 "이번 프로그램은 외국인 유학생들이 지역에 대한 이해를 넓히고 정주로 이어질 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 유학생들이 지역사회 구성원으로 자연스럽게 정착하고 무안과 함께 성장할 수 있도록 다양한 교류 프로그램을 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기