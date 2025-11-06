HD현대삼호, 목포 취약계층에 난방용품 기탁

임직원 급여 1% 나눔

카본전기매트 50개 전달

지역 취약계층이 따뜻한 겨울나기를 위한 월동준비를 위해 현대삼호에서 난방용품을 기탁했다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 HD현대삼호로부터 취약계층을 위한 난방용품 기탁을 받았다.

시는 지난 5일 HD현대삼호가 1,100만 원 상당의 카본전기매트 50개를 전남사회복지공동모금회를 통해 지정 기탁했다고 밝혔다.

이번 기부는 HD현대삼호 임직원들이 급여의 1%를 적립해 조성한 '1% 나눔재단'을 통해 마련된 것으로, 재단은 매년 꾸준한 사회공헌활동을 이어오고 있다. 지난 7월에도 저소득층을 위한 여름나기 꾸러미를 전달하며 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천한 바 있다.

HD현대삼호 관계자는 "경제적 어려움으로 난방에 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 전했다.

시 관계자는 "매년 지속적으로 나눔을 실천해 주시는 HD현대삼호 임직원들께 감사드린다"며 "기탁된 물품은 난방 취약가구에 신속히 전달해 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.

기탁된 전기매트는 각 동 행정복지센터를 통해 독거노인, 장애인 등 취약계층 가구에 전달될 예정이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>