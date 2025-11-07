광주 빛고을여성병원, 광주 전남지역 10년 연속 분만율 1위 달성

광주 빛고을여성병원은 광주에서 최다로 쌍둥이 자연분만, 둔위 자연분만, 역아회전술 시행하는 산부인과로 10년 연속 분만율 1위를 달성했다고 밝혔다.

해당 병원은 2015년부터 2024년까지 광주, 전남지역을 통틀어 10년 연속 분만율 1위를 달성하며 지역 내 많은 산모들이 선택하는 여성병원으로 알려졌다. 특히 신생아실에는 안전성의 검증이 이뤄진 아토오겔 제품을 5년간 사용해왔다.

이외에도 광주, 전남 신생아실에서 가장 많은 최고 수준의 간호인력을 배치하여 신생아의 안전함과 편안함을 제공하고 있으며 전문 제품을 사용하여 신생아의 케어를 제공하고 있기에 산모들이 안심하는 병원으로 자리잡았다.

광주 빛고을여성병원 관계자는 "환자의 번거로움을 덜고, 환자의 의료 정보와 이력이 통합 관리되어 효율적인 의료 지원을 받을 수 있도록 산과와 부인과 그리고 조리원과 소아청소년과를 한곳에서 프리미엄 연계로 제공할 수 있도록 시스템화하여 운영하고 있다"고 전했다.

또한 "빛고을여성병원, 빛고을 산후조리원의 경우 전체 미세먼지, 황사 대비 및 양질의 실내 공기를 위해 공기청정기 비치하고 있고 산부인과 전문의 뿐만 아니라 마취통증의학과 전문의 3명이 365일 24시간 상주하여 분만을 시행하여 비상 상황에서도 즉각적인 응급조치가 가능하도록 신속하게 대처할 수 있도록 시스템을 구축했다"고 설명했다.





