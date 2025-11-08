본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

헬스 후 단백질 과다 섭취…몸 키우려다 통풍얻은 MZ

최영찬기자

입력2025.11.08 07:30

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2030세대 환자 급증
균형 잡힌 식단 중요

"운동 끝나면 매일같이 닭가슴살, 네 덩어리를 먹고 단백질 쉐이크까지 마셨습니다."


헬스를 취미로 해온 박모씨(32)는 최근 발에 극심한 통증을 느껴 병원을 찾았다. 검사 결과 요산 수치가 비정상적으로 높았다. 근력운동 후 단백질을 충분히 섭취해야 근육이 만들어진다는 말을 믿고 매일 육류와 보충제를 챙겨 먹은 결과였다.

경남 창원시 마산합포구 한 헬스장에서 시민이 체력 단련을 하고 있다. 연합뉴스

경남 창원시 마산합포구 한 헬스장에서 시민이 체력 단련을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한때 중장년층 질병으로 알려졌던 통풍이 이제는 2030세대에서도 급증하고 있다. 단백질 섭취량이 늘어난 '헬스족'이 주요 원인으로 꼽힌다.


7일 건강보험심사평가원에 따르면 지난해 20~30대 통풍 환자는 14만2198명으로 처음 14만명을 넘어섰다. 이는 2020년의 11만4151명 대비 25% 증가한 수치다. 전체 환자 중 40~50대 비중이 여전히 크지만 증가 속도는 20~30대가 가장 빠르다.


헬스 후 단백질 과다 섭취…몸 키우려다 통풍얻은 MZ 원본보기 아이콘

통풍은 '바람만 불어도 아프다'는 말이 나올 만큼 통증이 심한 질환이다. 퓨린(Purine)이 많은 육류나 맥주를 과다 섭취하면 요산이 혈중에 쌓이며 발병 위험이 커진다.

강재헌 강북삼성병원 가정의학과 교수는 "운동 후 단백질 보충을 위해 육류를 많이 먹으면 퓨린 섭취량이 늘어 요산 수치가 높아질 수 있다"며 "맥주와 동물성 단백질 섭취를 줄이고, 균형 잡힌 식단과 규칙적인 운동이 중요하다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

베이글 열풍 '런베뮤'…이미지에 살고 이미지에 죽는다

"앱 따라가도 없어요" 붕어빵 노점 무슨일이....

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

"콘크리트 빌딩 물려줄 건가" 유산청·서울시, 종묘 앞 고층개발 충돌

새로운 이슈 보기