AI 투자 과열 논란에도…Arm, 예상 웃도는 실적 전망 제시

인공지능(AI) 투자 과열 논란이 이어지는 가운데, 영국 반도체 설계회사 암(Arm)이 AI 인프라 수요에 힘입어 시장 예상을 웃도는 매출을 기록할 것이라는 낙관적 전망을 내놨다.

5일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이날 암은 자체 회계연도 2분기(7~9월) 실적을 발표하면서 다음 분기 매출이 약 12억3000달러, 주당순이익은 41센트가 될 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 시장 분석가들의 추정치 평균인 매출 11억달러, 주당순이익 35센트를 웃도는 것이다.

이 같은 전망치는 암이 AI를 구동하는 데이터센터 시장에서 입지를 확보하기 위해 신기술에 투자한 결실이 점점 가시화되고 있다는 신호라고 블룸버그통신은 평가했다.

암은 지난 2분기에 매출이 34% 증가한 11억4000만달러, 주당순이익은 39센트를 기록했다고 발표했다. 러네이 하스 최고경영자(CEO)는 "데이터센터에서 강력한 수요가 지속되고 있다"며 데이터센터에 쓰이는 자사 네오버스 제품의 매출이 2배 늘었다고 말했다.

특히 암은 전력을 적게 소비하는 배터리 구동 환경에 특화한 칩을 설계해 모바일 시장에서 큰 성공을 거두고 있다는 평가가 나온다. 최근 데이터센터가 전력 부족 문제에 직면하면서 암은 자사의 저(低)전력 소모 설계 기술이 유용할 것으로 보고 주요 빅테크(대형 정보기술 기업)를 겨냥한 칩 설계를 확대하고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



