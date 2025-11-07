디딤365, 문화체육관광부 ‘2025년 여가친화인증기업’ 선정

디딤365 장민호 대표 AD 원본보기 아이콘

AI·BigData·Cloud·DX 전문기업 디딤365(대표 장민호)가 문화체육관광부가 주관하는 '2025년 여가친화인증기업'으로 선정됐다고 밝혔다.

이번 인증은 근로자가 일과 여가를 조화롭게 병행할 수 있도록 제도를 모범적으로 운영한 기업·기관에 수여되는 정부 공식 인증으로, 근로환경 개선과 워라밸(Work-Life Balance) 문화 확산에 앞장선 기업에게 부여되며, 근로자의 여가시간 확보, 여가비용 및 시설 지원, 프로그램 운영 등 다양한 평가 지표를 종합적으로 심사해 선정한다.

디딤365는 유연근무제·시차출퇴근제·재택근무제 등 근무 제도를 적극 도입해 구성원의 자율적 근무 환경을 조성하고, 퇴근 30분 전 알림제, 연차촉진시스템 운영, 회식비 및 경조사 지원, 장기근속 포상제 등 실질적인 복지정책을 운영해왔다. 또한 사내 교육·자격증 취득 지원, 휴식공간 개선, 복지카드 지원 등을 통해 직원들의 심리적·문화적 여가 확충에도 앞장서고 있다.

특히, 디딤365는 AI·클라우드 전문기업으로서 기술 혁신뿐 아니라 '사람 중심 경영'과 '지속 가능한 조직문화'를 핵심 가치로 삼고 있으며, 이번 인증을 계기로 일·생활 균형 기반의 건강한 근무환경을 더욱 강화할 방침이다.

디딤365 장민호 대표는 "AX·DX 시대의 경쟁력은 구성원의 창의성과 행복에서 비롯된다고 생각한다"며 "이번 여가친화인증을 계기로 직원들이 더 자유롭고 풍요로운 삶을 누리며 일할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한편, 여가친화인증기업으로 선정된 기관은 3년간 인증 효력이 유지되며, 문화체육관광부 장관상 등 정부 포상 및 '여가친화인증마크' 사용, 워케이션 할인 프로그램 등 다양한 우대 혜택이 주어진다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>